Xiaomi может представить браслет Mi Band 7 Pro вместе с базовой версией в мае

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Xiaomi может представить браслет Mi Band 7 Pro вместе с базовой версией в маеНеожиданный поворот
Утечки, связанные с грядущим фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band 7 — в целом не частое явление. Но то, что инсайдеры опубликовали накануне, по-настоящему удивляет.
Если верить сведениям интернет-источников, одновременно с базовой моделью, китайский бренд также представит Mi Band 7 Pro. При этом не совсем понятно, чем продвинутая модель будет отличаться от обыкновенной.
В то же время благодаря инсайдерам стала известна цена Mi Band 7 NFC. За неё компания попросит около 40 долларов.
Что же касательно анонса новинок, то состояться он должен уже 24 мая. Помимо новых браслетов, от Xiaomi в этот день ждут анонса линейки смартфонов Redmi Note 11T. Она должна начать новую схему релиза телефонов суббренда компании.