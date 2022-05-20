Xiaomi может представить браслет Mi Band 7 Pro вместе с базовой версией в мае

Если верить сведениям интернет-источников, одновременно с базовой моделью, китайский бренд также представит Mi Band 7 Pro. При этом не совсем понятно, чем продвинутая модель будет отличаться от обыкновенной.

В то же время благодаря инсайдерам стала известна цена Mi Band 7 NFC. За неё компания попросит около 40 долларов.