Xiaomi может провести большой анонс новых гаджетов в августе

Напомним, что в марте Xiaomi пришлось разделить мероприятие на два дня, чтобы успеть показать все новинки. Тогда компания анонсировала Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Band 6, Mi Smart Projector 2 Pro, Mi 11 Lite и прочие устройства. Источники уверяют, что и в третьем квартале нас ждет нечто подобное.

Предполагается, что компания покажет “умные” часы, флагманские смартфоны с подэкранной камерой, наушники, планшеты Mi Pad 5, “умные” колонки и телевизоры. Ожидается, что компания также представит на этом мероприятии новую оболочку MIUI 13, а вместе с ней и долгожданный Mi Mix 4.