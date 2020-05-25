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Xiaomi может выпустить "безрамочный" 23,8-дюймовый монитор дешевле 6,8 тысяч рублей
Компания, конечно, даже в разгар кризиса не перестает удивлять
Xiaomi никак не успокоится — компания продолжает разрабатывать интересные девайсы по все более низким ценам. Так, на этот раз стало известно, что дочерний бренд китайского техногиганта — Redmi — может выпустить "безрамочный" 23,8-дюймовый монитор дешевле 6,8 тысяч рублей.
Об этом говорят данные интернет-инсайдеров, со слов которых выходит, что уже завтра, 26 мая, будет представлен монитор Redmi 1A Display. Размер его дисплея составит 23,8 дюйма, при этом угол обзора будет равняться 178 градусам. Частота обновления экрана звезд с неба не хватает и составляет вполне стандартные 60 Гц.
В общем-то, судя по имеющейся информации, новинка от Redmi будет очень похожа на другой продукт Xiaomi — монитор Xiaomi Mi Display 1A. Правда, если девайс от “старшего брата” оценивался в 96 долларов или 6,8 тыс рублей, то Redmi 1A Display пророчат еще более низкую цену.