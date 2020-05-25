Xiaomi может выпустить "безрамочный" 23,8-дюймовый монитор дешевле 6,8 тысяч рублей

Об этом говорят данные интернет-инсайдеров, со слов которых выходит, что уже завтра, 26 мая, будет представлен монитор Redmi 1A Display. Размер его дисплея составит 23,8 дюйма, при этом угол обзора будет равняться 178 градусам. Частота обновления экрана звезд с неба не хватает и составляет вполне стандартные 60 Гц.