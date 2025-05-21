Xiaomi начала массовый выпуск собственного чипа Xring O1

Опубликовано 21 мая 2025, 08:151 мин.
Xiaomi начала массовый выпуск собственного чипа Xring O1Чип впервые появится в Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra
Xiaomi объявила о начале массового производства собственного мобильного чипа под названием Xring O1. Об этом сообщил основатель компании Лэй Цзюнь на своей странице в соцсети Weibo. Разработка стала частью масштабной стратегии Xiaomi по выходу на рынок процессоров и снижению зависимости от сторонних поставщиков.
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Первые устройства, в которых будет использоваться новый чип, — это флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra.
Ранее Лэй Цзюнь рассказал, что на разработку Xring O1 компания потратила 13,5 миллиарда юаней, что составляет примерно 1,87 миллиарда долларов. Кроме того, в течение следующих десяти лет Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 миллиардов юаней в развитие собственных чипов и технологий проектирования полупроводников.