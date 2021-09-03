Xiaomi начала набирать пользователей для тестирования своих неанонсированных устройств

Наука и технологии
Сегодня в 09:30
Xiaomi начала набирать пользователей для тестирования своих неанонсированных устройствРегистрация в соответствующую программу уже открыта
Xiaomi объявила о возобновлении фан-программы Xiaomi Explorers. В ее рамках пользователи смогут тестировать новые устройства китайской компании еще до официального анонса.
Отмечается, что стать участниками программы могут пользователи, которые являются фанатами производителя. Помимо прочего участники должны быть креативными. Так, в компании обратили внимание, что выбирать пользователей будут с учетом их способности производить качественный контент.
На данный момент регистрация для участия в программе Xiaomi Explorers уже доступна. Чтобы оформить заявку необходимо выполнить три условия: представиться, выразить свою креативность, а также отослать компании свои предыдущие работы, будь то текст, видео, фото. Впоследствии компания уведомит выбранных кандидатов о вступлении в программу по электронной почте.