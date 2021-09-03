Наука и технологии
Сегодня в 09:30

Xiaomi начала набирать пользователей для тестирования своих неанонсированных устройств

Регистрация в соответствующую программу уже открыта
Xiaomi объявила о возобновлении фан-программы Xiaomi Explorers. В ее рамках пользователи смогут тестировать новые устройства китайской компании еще до официального анонса.
Xiaomi начала набирать пользователей для тестирования своих неанонсированных устройств

Отмечается, что стать участниками программы могут пользователи, которые являются фанатами производителя. Помимо прочего участники должны быть креативными. Так, в компании обратили внимание, что выбирать пользователей будут с учетом их способности производить качественный контент.

На данный момент регистрация для участия в программе Xiaomi Explorers уже доступна. Чтобы оформить заявку необходимо выполнить три условия: представиться, выразить свою креативность, а также отослать компании свои предыдущие работы, будь то текст, видео, фото. Впоследствии компания уведомит выбранных кандидатов о вступлении в программу по электронной почте.