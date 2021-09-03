Xiaomi начала набирать пользователей для тестирования своих неанонсированных устройств

Отмечается, что стать участниками программы могут пользователи, которые являются фанатами производителя. Помимо прочего участники должны быть креативными. Так, в компании обратили внимание, что выбирать пользователей будут с учетом их способности производить качественный контент.

На данный момент регистрация для участия в программе Xiaomi Explorers уже доступна. Чтобы оформить заявку необходимо выполнить три условия: представиться, выразить свою креативность, а также отослать компании свои предыдущие работы, будь то текст, видео, фото. Впоследствии компания уведомит выбранных кандидатов о вступлении в программу по электронной почте.