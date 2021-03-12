Xiaomi начала продавать новые портативные колонки в России

Mi Portable Bluetooth Speaker 4W оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч, благодаря чему может работать вплоть до 10 часов. Помимо прочего колонка имеет влагозащищенность по IP67, а также шумоподавление для осуществления разговоров по телефону. Отметим также наличие Bluetooth 5.0. Стоимость новинки на российском рынке составляет 1690 рублей.

Что касается Mi Portable Bluetooth Speaker, в ней два динамика по 8 Вт, Bluetooth 5.0, а время автономной работы может достигать 13 часов, что осуществляется благодаря аккумулятору на 2600 мАч. Она продается за 3990 рублей.