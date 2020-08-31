Xiaomi начала продажи беспроводной зарядки со встроенными розетками

По заявлению компании, в устройстве использована беспроводная зарядная система с двумя катушками, в связи с чем пользователи должны избежать проблем с неправильным расположением смартфонов — их можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Зарядка не самая мощная — всего на 10 Вт — зато у нее есть крайне интересная особенность. В корпусе девайса расположились сразу три стандартных USB-разъема и две китайские розетки, в которые можно воткнуть любую бытовую технику по желанию.