Наука и технологии
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Xiaomi начала продажи беспроводной зарядки со встроенными розетками
Не совсем понятно, зачем, но ведь необычно!
Xiaomi еще в июле текущего года представили свою новую разработку — беспроводную зарядку со встроенными розетками. И вот, когда окончилась кампанию по сбору средств на производство устройства, компания все же начала массовые продажи новинки.
По заявлению компании, в устройстве использована беспроводная зарядная система с двумя катушками, в связи с чем пользователи должны избежать проблем с неправильным расположением смартфонов — их можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Зарядка не самая мощная — всего на 10 Вт — зато у нее есть крайне интересная особенность. В корпусе девайса расположились сразу три стандартных USB-разъема и две китайские розетки, в которые можно воткнуть любую бытовую технику по желанию.
Стоит отметить, что необычная новинка Xiaomi и вправду пользуется спросом: еще на этапе сбора средств на ее производство, компания сумела заручиться поддержкой 35 тыс человек. Цена устройства составляет 19 долларов или 1,4 тыс рублей.