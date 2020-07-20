Наука и технологии
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Xiaomi начала продажи недорогой беспроводной мыши с голосовым помощником и антибактериальным покрытием
Устройство получилось крайне интересным, особенно за свою цену
В наше время достаточно легко начать переживать о наличии бактерий на тех или иных поверхностях - издержки пандемии коронавируса. На фоне этого еще более уместным кажется то, что Xiaomi начала продажи недорогой беспроводной мыши с голосовым помощником и антибактериальным покрытием.
Называется устройство XiaoAI Smart Mouse, а его анонс еще в прошлом месяце наделал немало шуму в сети. Шутка ли, компания сумела собрать на производство мышки сумму, превосходящую изначальную в десять раз всего лишь за два дня! А сейчас ее все желающие могут приобрести по цене в 21 доллар.
Новая беспроводная мышь от Xiaomi имеет специальное антибактериальное покрытие, может подключаться к компьютеру по Bluetooth 5.0, а процесс зарядки происходит через порт USB-C. Но главное особенностью устройства является поддержка фирменного голосового помощника, который позволяет управлять в том числе и любым другим устройством Xiaomi, которое уже подключено к “умному” дому.