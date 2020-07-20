Xiaomi начала продажи недорогой беспроводной мыши с голосовым помощником и антибактериальным покрытием

Называется устройство XiaoAI Smart Mouse, а его анонс еще в прошлом месяце наделал немало шуму в сети. Шутка ли, компания сумела собрать на производство мышки сумму, превосходящую изначальную в десять раз всего лишь за два дня! А сейчас ее все желающие могут приобрести по цене в 21 доллар.