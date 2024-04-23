Xiaomi начала продажи сразу двух недорогих настольных ламп Mijia 2 и Mijia 2 Lite

Mijia 2 оснащена 60-сантиметровой головкой лампы, поддерживает направленный свет и имеет сертификаты CQC AA Grade для чтения и письма, а также AAAA Grade для обучения. Лампа также имеет индекс цветопередачи Ra97 и 112 светодиодов.

В плане интеллектуальных функций Mijia 2 поддерживает Xiaomi Pengpai Zhilian и может управляться с помощью различных интеллектуальных устройств умного дома, таких как голосовые помощники Xiao Ai.

Mijia 2 Lite имеет стандартный класс освещения AA, а в области 30 x 50 см равномерность освещения составляет 2.80. Лампа использует специальную оптическую линзу с пропускной способностью 53%, которая снижает раздражение глаз при прямом взгляде, сохраняя при этом эффективность освещения.