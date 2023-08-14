Xiaomi начала продажи своего компактного и недорогого 3D-принтера

Стандартная цена девайса — 27 тыс рублей, но в рамках краудфандинговой кампании его можно приобрести всего за 23 тыс рублей.

Основной особенностью устройства является его двойной дизайн, который сочетает в себе функции печати и отверждения. Принтер готов к работе сразу после распаковки, не требуя дополнительной сборки или настройки.

Кроме того, он оснащён ИИ, который автоматически настраивает параметры для оптимальной печати, делая процесс ещё проще для пользователя.

Модель также оснащена отдельным контейнером для материала, поддерживает автоматическую подачу и выдачу материала, позволяет легко заменять контейнеры, как это делается в обычных принтерах.

Помимо этого, новинка имеет собственную библиотеку 3D-моделей, поддерживает загрузку пользовательских файлов для печати и даже предлагает инструменты для 3D-моделирования.