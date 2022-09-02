Xiaomi начала продажи своих «умных» очков за 22,5 тысячи рублей в Китае

Так, например, Xiaomi ещё месяц назад анонсировала свои «умные» очки Mijia Glasses Camera. Теперь же они стали доступны для предзаказа в Китае. Цена всё ещё приятно удивляет — за устройство просят 375 долларов (22,5 тыс рублей).

Что интересно, хоть девайс ещё не успел попасть в руки пользователей, Xiaomi уже пообещала выпустить первое крупное обновление для него 10 сентября. В него войдут функции распознавания животных и растений. Также разработчики компании добавят в очки стабилизацию изображения при использовании камеры.