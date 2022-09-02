Xiaomi начала продажи своих «умных» очков за 22,5 тысячи рублей в Китае

Xiaomi начала продажи своих «умных» очков за 22,5 тысячи рублей в КитаеЗаметно дешевле тех же Google Glass в своё время
Так, например, Xiaomi ещё месяц назад анонсировала свои «умные» очки Mijia Glasses Camera. Теперь же они стали доступны для предзаказа в Китае. Цена всё ещё приятно удивляет — за устройство просят 375 долларов (22,5 тыс рублей).
Что интересно, хоть девайс ещё не успел попасть в руки пользователей, Xiaomi уже пообещала выпустить первое крупное обновление для него 10 сентября. В него войдут функции распознавания животных и растений. Также разработчики компании добавят в очки стабилизацию изображения при использовании камеры.
Напомним, что Xiaomi Mijia Glasses Camera построены на базе восьмиядерного процессора Qualcomm, имеют 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Также в гаджет внедрены модули связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
Одной из отличительных особенностей устройства является камера. Она имеет разрешение в 50 Мп, с помощью которой очки могут снимать аж с 15-кратным зумом.
Полноценный старт продаж намечен уже на 6 сентября.