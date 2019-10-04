Xiaomi начала продажу фирменной питьевой воды

По словам компании, бутилированная минеральная вода поступает прямиком из природного источника, находящегося в городе Мохэ — в самом северном городе Китая. Компания продает воду в упаковках, состоящих из 24 бутылок по 300 мл каждая. Цена такого “комплекта” составляет примерно 8 долларов или 520 рублей. В результате несложных математических вычислений можно понять, что каждая бутылка объемом в 300 мл обходится примерно в 22 рубля.