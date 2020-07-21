Xiaomi начала работать над новыми "умными" телевизорами

Стоит отметить, что представители компании довольно часто делают опросы и в целом, интересуются мнением пользователей. Однако данные опросы являются своего рода анонсами грядущих устройств. На этот раз компания вновь обратилась к пользователям, намекнув тем самым на новую серию “умных” телевизоров.

Источники напомнили, что еще год назад Xiaomi также провела очередной опрос, причем приблизительно в то же время. Впоследствии это привело к сентябрьской большой презентации, на которой компания официально представила ряд гаджетов, включая “умные” телевизоры, фирменный фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и прочее.