Наука и технологии
Сегодня 11:17
Xiaomi начала работать над новыми "умными" телевизорами
На это намекает новый опрос компании
Напомним, что китайский гигант Xiaomi делает успехи не только на рынке смартфонов, но и “умных” телевизоров. Вот и сейчас компания, как стало известно, начала работать над новыми моделями устройств.
Стоит отметить, что представители компании довольно часто делают опросы и в целом, интересуются мнением пользователей. Однако данные опросы являются своего рода анонсами грядущих устройств. На этот раз компания вновь обратилась к пользователям, намекнув тем самым на новую серию “умных” телевизоров.
Источники напомнили, что еще год назад Xiaomi также провела очередной опрос, причем приблизительно в то же время. Впоследствии это привело к сентябрьской большой презентации, на которой компания официально представила ряд гаджетов, включая “умные” телевизоры, фирменный фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и прочее.