Xiaomi начала сотрудничать с Disney

Новое сотрудничество популярных компаний подразумевает взаимовыгодные отношения, направленные на совместное рекламирование продуктов. Таким образом, Disney будет продвигать первый серийный смартфон со 108 Мп камерой, а именно Xiaomi Mi CC9 Pro, в то время как китайская компания отрекламирует новый анимационный фильм “Холодное сердце 2”.

В Twitter уже появился официальный постер грядущего фильма, нижняя часть которого выделена для камерофона Xiaomi. Отметим, что выход новой части запланирован на 27 ноября текущего года.