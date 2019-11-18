Наука и технологии
Сегодня 12:04
Xiaomi начала сотрудничать с Disney
В связи с выходом нового “Холодного сердца”
Популярный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в Twitter сообщил о новом партнере китайского гиганта Xiaomi. Так, компания неожиданно начала сотрудничать с крупнейшим конгломератом индустрии развлечений в мире - Disney.
Новое сотрудничество популярных компаний подразумевает взаимовыгодные отношения, направленные на совместное рекламирование продуктов. Таким образом, Disney будет продвигать первый серийный смартфон со 108 Мп камерой, а именно Xiaomi Mi CC9 Pro, в то время как китайская компания отрекламирует новый анимационный фильм “Холодное сердце 2”.
В Twitter уже появился официальный постер грядущего фильма, нижняя часть которого выделена для камерофона Xiaomi. Отметим, что выход новой части запланирован на 27 ноября текущего года.