Xiaomi научилась заряжать свои смартфоны за 8 минут от 0 до 100%

Например, смартфон с батареей на 4000 мАч, можно зарядить от 0 до 100% всего за 8 минут, если речь идёт о проводной зарядке. Беспроводным методом скорость пониже — 15 минут, сообщает Android Authority. При этом стоит понимать, что хоть в промо-материалах и говорится о том, что технология поддерживает 200 Вт мощности, на деле это означает лишь то, что такова сумма всех режимов зарядки, которые поддерживает HyperCharge.

Как скоро появятся первые смартфоны с использованием свежей разработки — неизвестно.