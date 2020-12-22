Xiaomi назвала дату старта продаж «умных» часов Mi Watch в России
Официально представительство Xiaomi в России рассказало, что смарт-часы поступят в продажу 30 декабря. При этом цена новинки немного изменится: если первоначально заявлялось о стоимости Mi Watch в размере 8 990 рублей, то скорректированная цена составит 9 490 рублей. При этом любители носимой электроники получат возможность купить часы по ранее озвученной цене — для первых покупателей компания предлагает скидку в размере 5 %. С её учётом, цена на Mi Watch составит те самые первоначальные 8 990 рублей.
Напомним, что новые «умные» часы Xiaomi получили 1,39-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 454 × 454 пикселей. Также устройств ооснастили пульсометром, датчиком для отслеживания уровня кислорода в крови, GPS-модулем и Bluetooth 5.0 BLE. Ёмкость аккумулятора Mi Watch составляет 420 мАч — этого достаточно для автономности до 16 дней, заявляет компания.