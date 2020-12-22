Xiaomi назвала дату старта продаж «умных» часов Mi Watch в России

Официально представительство Xiaomi в России рассказало, что смарт-часы поступят в продажу 30 декабря. При этом цена новинки немного изменится: если первоначально заявлялось о стоимости Mi Watch в размере 8 990 рублей, то скорректированная цена составит 9 490 рублей. При этом любители носимой электроники получат возможность купить часы по ранее озвученной цене — для первых покупателей компания предлагает скидку в размере 5 %. С её учётом, цена на Mi Watch составит те самые первоначальные 8 990 рублей.