Xiaomi назвала российскую цену фитнес-браслета Mi Band 6

Стоимость браслета достаточно невысока, если учесть его возможности. За новинку просят 3990 рублей. Но в период с 14 по 20 мая, то есть по предзаказу, её будут продавать за 3490 рублей. Полноценный релиз в России намечен на 21 мая 2021 года.

Напомним, что Mi Band 6 получил практически безрамочный 1,56-дюймовый AMOLED-дисплей. Также устройство 30 спортивных режимов, индекс активности PAI, циклы месячных, а также мониторинг стресса, сердечного ритма и насыщения крови кислородом.

По словам Xiaomi, браслет способен проработать от одного заряда до 2 — 2,5 недель.