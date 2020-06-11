Xiaomi назвала все отличия нового Mi Band 5 от прошлогоднего Mi Band 4

Так, если у Mi Band 4 диагональ дисплея составляла 0,95 дюйма, то у новинки она увеличилась до 1,1 дюйма. Прошлогодний браслет имеет “в запасе” 77 вариантов оформления экрана, а у новой версии их количество увеличено до более чем 100 штук! Mi Band 4 предлагал 6 режимов активностей, а в Mi Band 5 их число увеличилось практически вдвое — до 11. Также расширена и функциональность NFC-модуля за счет добавления поддержки национальной платежной системы Китая UnionPay.