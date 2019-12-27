Xiaomi не успела выпустить более дорогую версию своих "умных" часов в срок

Китайский техногигант уже выступил с публичными извинениями, рассказав о том, что данное решение компании далось с трудом, но оно было необходимым для “обеспечения лучшего пользовательского опыта и адекватного объема складских запасов”. По всей видимости, Xiaomi намерена устранить абсолютное большинство программных недостатков часов, чтобы их премиальная версия все же не вызвала того же шквала критики, что и стандартный вариант.

Напомним, что отличительной особенностью Mi Watch Privilege Edition от обычных Mi Watch является внешнее исполнение, которого удалось добиться за счет использования сапфирового стекла вместо обычного, а также создания корпуса из керамики.