Xiaomi обновит около 25 устройств до HyperOS 3 до конца декабря

По данным внутренних серверов компании, часть моделей уже отмечена как готовая к выпуску обновления. Это указывает на скорый старт рассылки прошивки для устройств, которые ранее не получили стабильную версию HyperOS 3. Распространение будет поэтапным и может отличаться в зависимости от региона.

Важно учитывать, что не все модели получат систему на базе Android 16. Некоторые устройства ограничены обновлением до Android 15. К таким моделям относятся, в частности, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max 14, а также смартфоны Redmi K60 и Redmi K60 Ultra.

В список устройств, которые должны получить стабильную HyperOS 3 до конца месяца, входят Xiaomi 13T и 13T Pro, Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro и 12S Ultra, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 2 и Civi 3, Xiaomi MIX Fold 2, POCO F5 и F5 Pro, POCO F6, POCO X6 New, POCO C75 и C85 4G, POCO M6 Pro 4G, POCO M7 4G и M7 Pro 5G, а также планшеты Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 4G и Wi-Fi версии, Redmi Pad 2 и Pad 2 Pro.