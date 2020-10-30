Xiaomi обогнала Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в мире

Сообщается, что Samsung за указанный период отгрузила порядка 80,4 млн устройств. Что касается второго места, на нем расположился китайский гигант Huawei с поставками, соответствующими 51,9 миллиону устройств, заняв 14,7% мирового рынка. Более интересная ситуация сложилась с третьим местом. Так, Xiaomi удалось обогнать Apple, благодаря чему она стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. Доля рынка китайской компании составила 13,1% или 46,5 миллионов поставок, тогда как Apple ограничилась 11,8%, отгрузив 41,6 миллион устройств.