Наука и технологии
Сегодня 11:00
Xiaomi обогнала Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в мире
Первое место по прежнему у Samsung
Специалисты международной корпорации данных IDC подготовили очередной отчет о поставках смартфонов. Так, в третьем квартале текущего года лидером списка по прежнему была признана Samsung, которая имеет долю рынка равную 22,7%.
Сообщается, что Samsung за указанный период отгрузила порядка 80,4 млн устройств. Что касается второго места, на нем расположился китайский гигант Huawei с поставками, соответствующими 51,9 миллиону устройств, заняв 14,7% мирового рынка. Более интересная ситуация сложилась с третьим местом. Так, Xiaomi удалось обогнать Apple, благодаря чему она стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. Доля рынка китайской компании составила 13,1% или 46,5 миллионов поставок, тогда как Apple ограничилась 11,8%, отгрузив 41,6 миллион устройств.
На пятой строчке, к слову, оказалась Vivo с 8,9%