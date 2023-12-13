Xiaomi обвинила главу Huawei во лжи и искажении фактов

Спор касается нарушения авторских прав в сфере патентов на смартфоны, где Huawei предъявила иск против Xiaomi, утверждая, что их патенты на шарниры для складных телефонов были нарушены.

Xiaomi отрицает обвинения, предъявленные Huawei, и в свою очередь обвиняет представителя последней в искажении фактов и выдвижении ложных обвинений. Патент, на который ссылается Huawei, известен как технология «драконьих костей» в складных телефонах, и, по заявлению Xiaomi, был независимо разработан и запатентован.

Xiaomi подчеркнула существенные различия между двумя подходами, заявив, что они имеют существенные отличия. В свою защиту компания призвала главу Huawei следовать «основным научным и строгим стандартам» и прекратить несправедливую критику конкурентов или вводить общественность в заблуждение.