Xiaomi объявила конкурс на ремонт квартиры в России

Данный конкурс является самым крупным за всю историю компании на российском рынке, говорится на официальной странице Xiaomi в Facebook. Также сообщается, что победитель станет героем ролика на официальном YouTube-канале компании — там он расскажет фанатам бренда о своей истории. В этом ему поможет комик и шоумен Евгений Калинкин.