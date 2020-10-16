Наука и технологии
Сегодня 08:33
Xiaomi объявила конкурс на ремонт квартиры в России
Самое приятное, что шанс есть у каждого
Xiaomi объявила о проведении нового конкурса на территории России, который получил название Mi Renovation в России. По словам представителей компании, принять участие в нем могут все пользователи, которым интересным девайсы бренда. Главным же призом в акции был назван бесплатный ремонт квартиры с установкой “умного” дома Xiaomi.
Данный конкурс является самым крупным за всю историю компании на российском рынке, говорится на официальной странице Xiaomi в Facebook. Также сообщается, что победитель станет героем ролика на официальном YouTube-канале компании — там он расскажет фанатам бренда о своей истории. В этом ему поможет комик и шоумен Евгений Калинкин.
Для того, чтобы принять участие в Mi Renovation, достаточно соблюсти несколько условий:
- Убедиться, что вы сможете предоставить доступ к своей квартире на время реализации проекта.
- Заполнить специальную форму.
- Рассказать в комментариях к посту, посвященному проекту, почему именно в вашей квартире должен пройти ремонт и ответить на вопрос “за что вы любите Xiaomi?”.
Акция будет проводиться до 21 октября 2020 года, а уже 22 октября будет назван победитель.