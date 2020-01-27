Xiaomi объявила о дополнительной распродаже своих устройств

В рамках распродажи стоимость Xiaomi Mi 8 Lite в модификации на 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти упала с 21,9 тыс до 11,9 тыс, что позволит сэкономить 10 тыс рублей.

А уже завтра смартфон Xiaomi Mi 8 на 8 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти будет доступен всего за 16,9 тыс рублей. Напомним, что его обычная стоимость равна 29,9 тыс рублей, а это значит, что размер скидки составит порядка 13 тыс рублей. Также известно, что 29 января появится возможность урвать Mi Mix 2 всего за 20,9 тыс вместо прежних 34,9 тыс рублей.

Отметим, что акция коснулась не только смартфонов, но и других устройств Xiaomi, включая телевизоры и пылесосы-роботы. Также известно, что при покупке многих моделей покупателям будут доступны “подарки” за 1 рубль, в числе которых селфи-палки и наушники.