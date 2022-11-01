Xiaomi объявила о распродаже в России в честь 11.11

У онлайн-мероприятия даже есть свой слоган — «Магия чисел, магия подарков». При этом старт распродажи состоялся уже сегодня, 1 ноября. Продлится же событие до 15 ноября в 23:59 по московскому времени.

Правда, представители Xiaomi уточнили, что до 7 ноября продлится подготовительный этап. А уже с 7 ноября стартует главный этап распродажи.

Первая половина события подразумевает скидки до 27 тыся рублей. Например, Poco F4 GT 12/256 ГБ можно купить не за 75 990, а за 48 990 рублей.

Сэкономить можно и на покупке телевизоров. Так, 50-дюймовый Mi TV 4S продают на 12 тыс рублей дешевле стандартной цены.