Xiaomi объявила распродажу гаджетов в честь 1 сентября

Сэкономить 6 тысяч рублей предлагается на покупке робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop. Напомним, что в обычное время его продавали за 24 990 рублей, а сейчас — за 18 990.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10S в модификации на 6/64 ГБ продается за 19 990 рублей вместо исходных 21 990 ₽. Аппарат получил 6,43-дюймовый AMOLED экран с разрешением 2400x1080. Работает он на базе процессора MediaTek Helio G95 с емким аккумулятором на 5000 мАч.

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