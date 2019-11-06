Наука и технологии
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Xiaomi оправдалась за форму своих "умных" часов
Доводы оказались вполне логичными
Xiaomi провела анонс своих первых “умных” часов еще вчера, но до сих пор в сети не утихают вопросы, касающиеся тех или иных аспектов новинки компании. Одним из основных вопросов, которым задавались фанаты бренда, было то, почему Xiaomi решила выпустить квадратные часы, а не круглые, более привычные для обывателя.
Так, китайский гигант опубликовал пост на своей официальной странице в соцсети Weibo, где рассказал, что его выбор остановился на прямоугольном циферблате, так как при схожей ширине, устройство круглой формы может разместить меньшее количество читабельной информации. По словам представителя компании, именно поэтому большинство современных гаджетов получили прямоугольные экраны — наши глаза привыкли к потреблению информации с книг и страниц журналов, а они, в свою очередь, как раз имеют форму прямоугольника.
Напомним, что компания вместе Mi Watch представила и Mi Watch Pro, которые как раз будут иметь форму круга. По всей видимо, Xiaomi решила таким образом усложнить жизнь для владельцев более премиальной версии их “умных” часов.