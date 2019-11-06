Xiaomi оправдалась за форму своих "умных" часов

Так, китайский гигант опубликовал пост на своей официальной странице в соцсети Weibo, где рассказал, что его выбор остановился на прямоугольном циферблате, так как при схожей ширине, устройство круглой формы может разместить меньшее количество читабельной информации. По словам представителя компании, именно поэтому большинство современных гаджетов получили прямоугольные экраны — наши глаза привыкли к потреблению информации с книг и страниц журналов, а они, в свою очередь, как раз имеют форму прямоугольника.