Наука и технологии
Сегодня в 11:27

Xiaomi опровергла разработку фитнес-браслета Mi Band с гибким дисплеем

А жаль — намечалось нечто по-настоящему прорывное
Накануне сеть взволновала новость о разработке компанией Xiaomi принципиально нового фитнес-браслета — Mi Band X. Отличительной особенностью устройства называли гибкий дисплей, целиком опоясывающий руку пользователя.
Xiaomi опровергла разработку фитнес-браслета Mi Band с гибким дисплеем

Источники сообщали, что девайс уже анонсировали на китайском рынке. Но, неожиданно, касательно всего этого высказались представители самой Xiaomi.

Оказалось, что хоть презентация и является настоящей, она — лишь часть внутренней программы обучения новых сотрудников компании. И никакого Mi Band X, в виде самостоятельного продукта, на самом деле не существует, пишет Gizmochina. И уж тем более Xiaomi не планирует выпускать Mi Band с гибким дисплеем в ближайшем будущем.

Тот самый «утекший» снимок презентации

Тот самый «утекший» снимок презентации

Из интересного можно отметить, что утекшая в сеть презентация была разработана ещё два года назад. Это примерно тогда, когда на рынок вышел Mi Band 4.