Xiaomi опровергла разработку фитнес-браслета Mi Band с гибким дисплеем

Источники сообщали, что девайс уже анонсировали на китайском рынке. Но, неожиданно, касательно всего этого высказались представители самой Xiaomi.

Оказалось, что хоть презентация и является настоящей, она — лишь часть внутренней программы обучения новых сотрудников компании. И никакого Mi Band X, в виде самостоятельного продукта, на самом деле не существует, пишет Gizmochina. И уж тем более Xiaomi не планирует выпускать Mi Band с гибким дисплеем в ближайшем будущем.