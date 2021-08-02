Xiaomi опровергла разработку фитнес-браслета Mi Band с гибким дисплеем

Наука и технологии
Сегодня в 11:27
Xiaomi опровергла разработку фитнес-браслета Mi Band с гибким дисплеемА жаль — намечалось нечто по-настоящему прорывное
Накануне сеть взволновала новость о разработке компанией Xiaomi принципиально нового фитнес-браслета — Mi Band X. Отличительной особенностью устройства называли гибкий дисплей, целиком опоясывающий руку пользователя.
Источники сообщали, что девайс уже анонсировали на китайском рынке. Но, неожиданно, касательно всего этого высказались представители самой Xiaomi.
Оказалось, что хоть презентация и является настоящей, она — лишь часть внутренней программы обучения новых сотрудников компании. И никакого Mi Band X, в виде самостоятельного продукта, на самом деле не существует, пишет Gizmochina. И уж тем более Xiaomi не планирует выпускать Mi Band с гибким дисплеем в ближайшем будущем.
Из интересного можно отметить, что утекшая в сеть презентация была разработана ещё два года назад. Это примерно тогда, когда на рынок вышел Mi Band 4.