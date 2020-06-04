Xiaomi опубликовала новый список снятых с поддержки смартфонов

Стоит отметить, что речь идет о китайских версиях прошивки, но учитывая, по какому пути обычно идет компания, если смартфон лишили китайской прошивки, то вряд ли ему стоит ждать появления и глобальной версии. В итоге, судя по всему, уже во второй половине текущего года свежие обновления MIUI 12 перестанут получать следующие устройства (заметьте, в их числе есть даже те, что работают на базе все еще “бодрого” Snapdragon 845!):

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 5

Трудно не согласиться с тем, что подобное решение компании вызывает определенную тоску, так как в числе “неподдерживаемых” смартфонов оказалось множество по-настоящему культовых девайсов. С другой стороны, учитывая, как много новых устройств компания выпускает в течение года, неудивительно, что команда разработки MIUI 12 не может себе позволить поддерживать их всех как раньше.