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Xiaomi опубликовала новый список снятых с поддержки смартфонов

В их числе оказались такие хиты как Mi 8 и Redmi Note 5
Совсем недавно Xiaomi анонсировала новую версию собственной прошивки — MIUI 12. Обновление получилось крайне удачным, в связи с чем многие пользователи захотели заполучить его непосредственно на свои устройства. Но, как оказалось, у компании есть целый список девайсов, которые в ближайшее время перестанут получать обновления — так, Xiaomi опубликовала новый список снятых с поддержки смартфонов.

Стоит отметить, что речь идет о китайских версиях прошивки, но учитывая, по какому пути обычно идет компания, если смартфон лишили китайской прошивки, то вряд ли ему стоит ждать появления и глобальной версии. В итоге, судя по всему, уже во второй половине текущего года свежие обновления MIUI 12 перестанут получать следующие устройства (заметьте, в их числе есть даже те, что работают на базе все еще “бодрого” Snapdragon 845!):

  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi 8 SE
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi 6X
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Redmi Note 5

Трудно не согласиться с тем, что подобное решение компании вызывает определенную тоску, так как в числе “неподдерживаемых” смартфонов оказалось множество по-настоящему культовых девайсов. С другой стороны, учитывая, как много новых устройств компания выпускает в течение года, неудивительно, что команда разработки MIUI 12 не может себе позволить поддерживать их всех как раньше.

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