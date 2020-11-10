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Xiaomi опубликовала официальный способ отключения рекламы внутри MIUI
Удивительно, на что готова пойти компания, чтобы сохранить лояльность фанатов
Несколько лет назад Xiaomi начала крайне активно добавлять рекламу в свою собственную оболочку — MIUI. Это оказалось настолько навязчивой практикой, что пользователи по всему миру очень громко выразили свое недовольство этим. Услышав своих фанатов, компания опубликовала официальный гайд, помогающий отключить рекламу внутри оболочки.
На своей страничке в китайской соцсети Weibo производитель опубликовал руководство, в котором говорится о том, что пользователям нужно с помощью голосового помощника Xiao Ai выполнить команду "Close system advertisement". Затем стоит проследовать в настройки, найти пункт Advertising Service и закрыть его. После этих нехитрых действий, реклама пропадет из настроек магазина приложений, сервиса прогноза погоды и фирменного браузера Xiaomi.
Не лишним будет и отключить в настройках смартфона под управлением MIUI всех параметров с ключевыми словами "рекомендации", "рекламные акции", "рекламные объявления".