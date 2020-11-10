Xiaomi опубликовала официальный способ отключения рекламы внутри MIUI

На своей страничке в китайской соцсети Weibo производитель опубликовал руководство, в котором говорится о том, что пользователям нужно с помощью голосового помощника Xiao Ai выполнить команду "Close system advertisement". Затем стоит проследовать в настройки, найти пункт Advertising Service и закрыть его. После этих нехитрых действий, реклама пропадет из настроек магазина приложений, сервиса прогноза погоды и фирменного браузера Xiaomi.

Не лишним будет и отключить в настройках смартфона под управлением MIUI всех параметров с ключевыми словами "рекомендации", "рекламные акции", "рекламные объявления".