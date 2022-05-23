Xiaomi опубликовала первое рекламное видео новенького фитнес-браслета Mi Band 7

Судя по нему, внешне новый Mi Band мало чем будет отличаться от прошлогодней модели. Из этого же видео мы можем узнать, что браслет получит 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей. Вероятнее всего, он будет таким же безрамочным, как и в Mi Band 6.

На данный момент об устройстве не так много сведений. Ожидается, что его цена будет сопоставима с тем, сколько компания просила за девайс в прошлом году.