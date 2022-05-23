Xiaomi опубликовала первое рекламное видео новенького фитнес-браслета Mi Band 7

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Xiaomi опубликовала первое рекламное видео новенького фитнес-браслета Mi Band 7Получилось привлекательно
Уже завтра состоится анонс нового «умного» браслета Xiaomi — Mi Band 7. На фоне подогревания интереса к своему новому детищу, компания опубликовала в сети первое видео, в котором продемонстрировало дизайн девайса.
Судя по нему, внешне новый Mi Band мало чем будет отличаться от прошлогодней модели. Из этого же видео мы можем узнать, что браслет получит 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей. Вероятнее всего, он будет таким же безрамочным, как и в Mi Band 6.
На данный момент об устройстве не так много сведений. Ожидается, что его цена будет сопоставима с тем, сколько компания просила за девайс в прошлом году.
При этом некоторое время назад в Сети всплыла информация, что вместе с базовой и NFC моделями китайский бренд представит и Pro-версию браслета. Так это или нет — узнаем уже завтра. Анонс Mi Band 7 намечен на 24 мая 2022 года. Тогда же от Xiaomi ждут анонса линейки Redmi Note 11T.