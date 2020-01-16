Xiaomi оснастит "умные" часы Mi Watch новыми функциями

Так, уже завтра его смогут установить первые пользователи, тогда как массовое распространение начнется 22 января. По словам представителей Xiaomi, новое обновление оснастит владельцев Mi Watch такими опциями, как мониторинг дыхания и давления, мониторинг контроля энергии тела.

Также компания улучшила работу системы оповещений о сообщениях. Так, в момент получения сообщения дисплей часов будет включаться автоматически, отображая при этом содержимое сообщения.