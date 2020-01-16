Наука и технологии
Сегодня 17:50
Xiaomi оснастит "умные" часы Mi Watch новыми функциями
Благодаря новому обновлению
Напомним, что буквально два месяца назад китайский гигант Xiaomi выпустил свои первые “умные” часы Mi Watch, первые модели которых имели недостатки имеет в работе системы искусственного интеллекта, а также при работе с устройствами умного дома, что впоследствии было исправлено обновлениями. Сейчас же, компания анонсировала очередное обновление, которое привнесет в часы ряд новых функций.
Так, уже завтра его смогут установить первые пользователи, тогда как массовое распространение начнется 22 января. По словам представителей Xiaomi, новое обновление оснастит владельцев Mi Watch такими опциями, как мониторинг дыхания и давления, мониторинг контроля энергии тела.
Также компания улучшила работу системы оповещений о сообщениях. Так, в момент получения сообщения дисплей часов будет включаться автоматически, отображая при этом содержимое сообщения.