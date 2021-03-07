Xiaomi отказалась от процессоров Intel в пользу AMD в новых ноутбуках Redmi

Ранее источники заметили RedmiBook Pro 14S и RedmiBook Pro 15S в базе данных бенчмарка Geekbench. Это раскрыло некоторые характеристики этих моделей. Так, выяснилось, что в RedmiBook Pro 15S используются APU Ryzen 7 5800H и Ryzen R5 5600H на архитектуре Zen 3, тогда как в младшей модели APU Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 5500U на архитектуре Zen 2.