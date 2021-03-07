Наука и технологии
Сегодня в 07:28
Xiaomi отказалась от процессоров Intel в пользу AMD в новых ноутбуках Redmi
RedmiBook Pro S
Стало известно, что Xiaomi отказалась от процессоров Intel в пользу AMD в новых ноутбуках Redmi. Так, китайская компания выпустила ноутбук RedmiBook Pro S, который в отличии от RedmiBook Pro работает на базе APU AMD Ryzen 5000 вместо Intel Core 11.
Отметим, что RedmiBook Pro начали продавать не так давно, однако китайский гигант уже успел выпустить S версию устройства.
Ранее источники заметили RedmiBook Pro 14S и RedmiBook Pro 15S в базе данных бенчмарка Geekbench. Это раскрыло некоторые характеристики этих моделей. Так, выяснилось, что в RedmiBook Pro 15S используются APU Ryzen 7 5800H и Ryzen R5 5600H на архитектуре Zen 3, тогда как в младшей модели APU Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 5500U на архитектуре Zen 2.