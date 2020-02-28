Xiaomi открыла предзаказ на премиальную версию своих "умных" часов спустя 3 месяца после анонса

Xiaomi очень долго не выпускала свои первые смарт-часы, стараясь как можно больше времени провести за разработкой продукта. Но в итоге, в конце прошлого года столь долгожданное событие состоялось — были представлены Xiaomi Mi Watch. И вот сейчас, спустя 3 месяца после анонса, компания наконец-то открыла предзаказ на премиальную версию устройства.