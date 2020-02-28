Xiaomi открыла предзаказ на премиальную версию своих "умных" часов спустя 3 месяца после анонса
Самое интересное, что доступен именно что предзаказ, так как полноценные поставки реальных устройств начнутся позже. Возможно, это связано с эпидемией коронавируса в Китае, возможно, Xiaomi изначально планировала выпустить устройство так нескоро. Зато, и это не может не радовать, каждый предзаказавший получит в подарок беспроводные наушники Xiaomi.
Напомним, что Mi Watch Exclusive Edition, а именно так называется премиальная версия “умных” часов, стоят 285 долларов. В качестве “сердца” устройства выступает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, оперативной памяти в часах 1 ГБ, в то время как постоянной — 8 ГБ. Mi Watch оснащены AMOLED-дисплеем на 1,78 дюйма, защищенным сапфировым стеклом. В качестве материала корпуса устройства выступает нержавеющая сталь.