Xiaomi открыла продажи "умных" часов с NFC

Xiaomi Watch Color оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселей. Устройство имеет аккумулятор емкость на 420 мАч, что позволяет ему работать в режиме ожидания порядка трех недели, тогда как в обычном режиме часы работают около двух недель. “Умные” часы получили модуль NFC, благодаря которому пользователи смогут не только оплачивать покупки, но и проезд в транспортах. Кроме того, новинка также способна открывать “умные” двери и взаимодействовать с “умным” домом.

Стоимость устройства составляет порядка 115 долларов или 7,1 тыс рублей.