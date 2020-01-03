Наука и технологии
Сегодня 11:38
Xiaomi открыла продажи "умных" часов с NFC
Речь о Xiaomi Watch Color
Напомним, что в конце прошлого месяца китайский гигант Xiaomi анонсировал новые "умные" часы Xiaomi Watch Color. Известно, что компания начала принимать предварительные заказы еще 1 января, однако буквально сегодня ассортимент фирменных магазинов Xiaomi пополнился новинкой.
Xiaomi Watch Color оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселей. Устройство имеет аккумулятор емкость на 420 мАч, что позволяет ему работать в режиме ожидания порядка трех недели, тогда как в обычном режиме часы работают около двух недель. “Умные” часы получили модуль NFC, благодаря которому пользователи смогут не только оплачивать покупки, но и проезд в транспортах. Кроме того, новинка также способна открывать “умные” двери и взаимодействовать с “умным” домом.
Стоимость устройства составляет порядка 115 долларов или 7,1 тыс рублей.