Xiaomi открыла собственную киностудию

Наука и технологии
Сегодня в 11:30
Xiaomi открыла собственную киностудиюОна будет выпускать фильмы, снятые на смартфоны
Xiaomi — очень интересная компания. Она одной из первых стала популярна не только как производитель смартфонов, но и множества других устройств самого широкого круга. Начиная от роботов пылесосов и «умных» браслетов, заканчивая тетрадками, ручками и туалетной бумагой.
Теперь же китайский бренд открыл для себя новое направление — кинопроизводство. Под это дело была открыта Xiaomi Studios, пилотным проектом которого стала кампания Creator, пишет ITHome. В рамках неё все желающие смогут снять собственные фильмы, используя смартфоны.
IT-гигант, в свою очередь, возьмёт на себя «переосмысление» проектов на своей на студии и запустит их в прокат в виде самостоятельных проектов.
Отметим, что нечто похожее уже проводила Apple в рамках программы «Снято на iPhone». Тогда яблочная компания выпустила в Китае короткометражные фильмы «Три минуты» и «Ведро», снятые на камеры их устройств.