Xiaomi открыла собственную киностудию

IT-гигант, в свою очередь, возьмёт на себя «переосмысление» проектов на своей на студии и запустит их в прокат в виде самостоятельных проектов.

Отметим, что нечто похожее уже проводила Apple в рамках программы «Снято на iPhone». Тогда яблочная компания выпустила в Китае короткометражные фильмы «Три минуты» и «Ведро», снятые на камеры их устройств.