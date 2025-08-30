Xiaomi отозвала почти 150 тысяч пауэрбанков из-за риска взрыва

Отзыв касается аккумуляторов, произведённых в период с августа по сентябрь 2024 года. Эти пауэрбанки относятся к версии 2.0 и поставляются от определённого производителя под номером модели 126280. В Xiaomi предупреждают, что при эксплуатации в экстремальных условиях эти девайсы могут стать причиной перегрева, пожара или взрыва.

Xiaomi не раскрывает конкретных рисков, но предполагается, что они связаны с использованием устройства в условиях экстремальных температур или погоды.

Хотя официального уведомления о кампании по отзыву для международного рынка пока не поступало, пользователям модели PB2030MI за пределами Китая рекомендуется быть осторожными и не оставлять устройство заряжаться на ночь. Впрочем, эти устройства могут оказаться только китайскими: пока неизвестно, выпускались ли версии этого пауэрбанка с проблемными аккумуляторами для глобального рынка.