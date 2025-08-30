Наука и технологии
Опубликовано 30 августа 2025, 01:01
1 мин.

Xiaomi отозвала почти 150 тысяч пауэрбанков из-за риска взрыва

Выпускались ли такие аккумуляторы для мирового рынка, пока неизвестно
Xiaomi сообщила об отзыве в Китае 146 891 внешнего аккумулятора модели PB2030MI мощностью 33 Вт с ёмкостью 20 000 мАч.
© Xiaomi

Отзыв касается аккумуляторов, произведённых в период с августа по сентябрь 2024 года. Эти пауэрбанки относятся к версии 2.0 и поставляются от определённого производителя под номером модели 126280. В Xiaomi предупреждают, что при эксплуатации в экстремальных условиях эти девайсы могут стать причиной перегрева, пожара или взрыва.

Xiaomi не раскрывает конкретных рисков, но предполагается, что они связаны с использованием устройства в условиях экстремальных температур или погоды.

Хотя официального уведомления о кампании по отзыву для международного рынка пока не поступало, пользователям модели PB2030MI за пределами Китая рекомендуется быть осторожными и не оставлять устройство заряжаться на ночь. Впрочем, эти устройства могут оказаться только китайскими: пока неизвестно, выпускались ли версии этого пауэрбанка с проблемными аккумуляторами для глобального рынка.

Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков
