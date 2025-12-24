Xiaomi отвергла обвинения в связях с китайской армией

Опубликовано 24 декабря 2025, 23:371 мин.
Xiaomi отвергла обвинения в связях с китайской армиейКомпания назвала необоснованными призывы внести её в список Пентагона
Китайская компания Xiaomi заявила, что не имеет отношения к военным структурам. Это заявление стало ответом на призыв группы американских законодателей внести её в список Министерства обороны США.
В официальном сообщении Xiaomi подчеркнула, что является исключительно потребительской компанией, а её продукция предназначена для гражданского и коммерческого использования. В компании считают, что нет оснований для включения в список 1260H.
Ранее девять республиканских конгрессменов обратились к министру обороны США с предложением добавить в этот перечень более десятка китайских технологических фирм, включая стартап DeepSeek и производителя роботов Unitree. Список 1260H не предполагает прямых санкций, но предупреждает американские организации о потенциальных рисках сотрудничества.