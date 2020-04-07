Xiaomi подтвердила факт разработки новых беспроводных наушников под брендом Poco
Так, в сети появился постер, на котором отчетливо видно, что компания Pocophone, “дочка” Xiaomi, прямо сейчас занимается разработкой собственных TWS-наушников, которые составят конкуренцию Redmi AirDots и Xiaomi Mi True Wireless. Но учитывая, каким “убийцей флагманов” оказался смартфон Poco F1, вполне вероятно, что новинка от Pocophone сможет составить конкуренцию и прочим игрокам рынка из более премиального сегмента, например Apple AirPods.
В любом случае, раз появился постер, значит, анонс устройства можно ожидать в ближайшее время. Пока же напомним, что согласно последним заявлениям главы Pocophone, новый флагман его компании не только не будет копией недавнего Redmi K30 Pro, но также и станет менее привлекательным с точки зрения цены девайсом, чем предшественник.