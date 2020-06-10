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Xiaomi показала из чего состоит неанонсированный фитнес-браслет Mi Band 5
Анонс устройства состоится уже завтра
В интернете были опубликованы первые англоязычные рекламные постеры нового фитнес-браслета Xiaomi. Помимо всего прочего, с помощью оного из них компания показала из чего именно состоит еще неанонсированный Mi Band 5.
Что интересно, главный акцент при этом компания сделала на том, что браслет оснастят продвинутым профессиональным датчиком для более точного мониторинга здоровья пользователей. Учитывая, что ранее говорилось о появлении отслеживания менструального цикла в браслете, а также 11 новых спортивных режимов, можно предположить, что Xiaomi Mi Band 5 станет еще ближе к званию чуть более профессионального девайса.
Напомним, что помимо этого, новый девайс должен получить поддержку оплаты по NFC за пределами Китая, умного голосового ассистента Amazon Alexa и многое другое. Анонс фитнес-браслета состоится уже завтра, 11 июня, а вместе с ним компания также может показать новый ноутбук в линейки Mi Notebook.