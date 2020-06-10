Xiaomi показала из чего состоит неанонсированный фитнес-браслет Mi Band 5

Что интересно, главный акцент при этом компания сделала на том, что браслет оснастят продвинутым профессиональным датчиком для более точного мониторинга здоровья пользователей. Учитывая, что ранее говорилось о появлении отслеживания менструального цикла в браслете, а также 11 новых спортивных режимов, можно предположить, что Xiaomi Mi Band 5 станет еще ближе к званию чуть более профессионального девайса.