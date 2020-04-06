Xiaomi показала изменения в Android для смартфонов нового поколения

Вполне вероятно, что подобным образом будет выглядеть новая MIUI 12, о работе над которой компания официально объявила некоторое время назад. Также, возможно, один из ближайших флагманов получит тот самый дизайн с экраном-водопадом, в котором можно будет реализовать свежие наработки в пользовательском интерфейсе.