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Xiaomi показала изменения в Android для смартфонов нового поколения
Возможно даже, все эти нововведения станут частью MIUI 12
В сети появился патент смартфона Xiaomi, который очень сильно напоминает своим внешним видом представленный в прошлом году Mix Alpha. Но куда интереснее то, как компания показала изменения в Android для смартфонов совершенно нового поколения.
Так, судя по видению дизайнеров Xiaomi, смартфоны, которые будут оснащаться экраном-водопадом, смогут отображать различную служебную информацию на боковых гранях. Тем самым, заметная область в основной части дисплея будет освобождена под более важные данные. Также на боковую грань планируется вынести и клавиши регулировки громкости звука — нечто подобное Huawei реализовала в своем прошлогоднем флагмане Huawei Mate 30 Pro.
Вполне вероятно, что подобным образом будет выглядеть новая MIUI 12, о работе над которой компания официально объявила некоторое время назад. Также, возможно, один из ближайших флагманов получит тот самый дизайн с экраном-водопадом, в котором можно будет реализовать свежие наработки в пользовательском интерфейсе.