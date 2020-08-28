Xiaomi показала неанонсированный смартфон с подэкранной камерой

Сейчас же компания показала смартфон с подэкранной камерой, оснащенный компоновкой пикселей, в которой свет проходит сквозь зазоры между ними. Также компания в два раза увеличила количество самих пикселей, благодаря чему их плотность соответствует плотности в остальной части дисплея. Xiaomi заявляет, что данная селфи-камера по качеству не уступает обычным фронтальным камерам. Ожидается, что первый смартфон китайского гиганта с подобным решением будет выпущен в 2021 году.