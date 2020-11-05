Xiaomi показала необычный смартфон с выдвижной камерой в стиле объектива фотоаппарата
Так, Xiaomi показала телескопическую камеру для смартфонов, расположенную на задней панели. По словам главы подразделения смартфонов Xiaomi Адама Цзэн Сюэчжуна, вдохновлялась компания при создании такой камеры традиционными фотокамерами. Преимуществом выдвижной камеры подобного вида является то, что в ней можно разместить большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света вырастет на 300%. Также отмечается, что такая камера позволит избавиться от тряски, что сделает конечную фотографию на 20% четче.
Представители компании поделились, что сфокусированы на разработке технологий для камер смартфонов, регулярно увеличивая штат сотрудников, занимающихся этим направлением. Отмечается, что еще два года назад таких работников было 100, тогда как сейчас над этой задачей трудятся более 1000 человек.
Стоит отметить, что этот смартфон был создан лишь для демонстрации новой выдвижной камеры. В то же время, на сегодняшний день неизвестно, в каком модели эта технология будет реализована.