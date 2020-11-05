Xiaomi показала необычный смартфон с выдвижной камерой в стиле объектива фотоаппарата

Представители компании поделились, что сфокусированы на разработке технологий для камер смартфонов, регулярно увеличивая штат сотрудников, занимающихся этим направлением. Отмечается, что еще два года назад таких работников было 100, тогда как сейчас над этой задачей трудятся более 1000 человек.

Стоит отметить, что этот смартфон был создан лишь для демонстрации новой выдвижной камеры. В то же время, на сегодняшний день неизвестно, в каком модели эта технология будет реализована.