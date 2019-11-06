Xiaomi показала складной электроскутер

Благодаря небольшим габаритам электрический скутер может поместится даже в относительно небольшом портфеле. Известно, что Himo H1 оснащен панелью управления с LED- дисплеем, что позволяет пользователю контролировать освещение фар, а также наблюдать за скоростью движения. К слову о скорости, отмечается, что максимальный разгон устройства составляет 18 км/ч, в то время как расстояние поездки может доходить до 30 км. Himo H1 оборудован литий-ионным аккумулятором на 6000 мАч, который рассчитан на 500 циклов зарядки.