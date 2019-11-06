Наука и технологии
Сегодня 13:39
Xiaomi показала складной электроскутер
Который поместится даже в небольшой рюкзак
Китайский гигант Xiaomi разработал новую модель электроскутера Himo H1. Ключевой особенностью устройства является ее возможность складывать до размера листа бумаги А4.
Благодаря небольшим габаритам электрический скутер может поместится даже в относительно небольшом портфеле. Известно, что Himo H1 оснащен панелью управления с LED- дисплеем, что позволяет пользователю контролировать освещение фар, а также наблюдать за скоростью движения. К слову о скорости, отмечается, что максимальный разгон устройства составляет 18 км/ч, в то время как расстояние поездки может доходить до 30 км. Himo H1 оборудован литий-ионным аккумулятором на 6000 мАч, который рассчитан на 500 циклов зарядки.
Сообщается, что новинка уже поступила в продажу на китайском рынке. На данный момент ее стоимость составляет 426 долларов.