Xiaomi показала собственную оболочку для "умных" часов

По словам Xiaomi, ее специалисты сумели создать новую открытую экосистему для “умных” часов, благодаря которой как пользователи, так и разработчики смогут насладиться максимальной свободой и удобством. Также по словам самой компании, в ее стенах очень долгое время размышляли, какой именно должна быть оболочка, чтобы удовлетворить запросы ее пользователей. В конечном итоге было принято решение “перенести” одну из популярнейших прошивок MIUI на носимую электронику, сохранив при этом удобство использования.