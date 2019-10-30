Наука и технологии
Сегодня 15:52
Xiaomi показала собственную оболочку для "умных" часов
Выглядит интересно, осталось лишь дождаться презентации
Последние несколько дней в сети ходило много разговоров о том, на чем же будут работать грядущие “умные” часы Xiaomi, которые по заверениям самой компании, должны стать заменой смартфону. Как оказалось, в качестве операционной системы в них будет использовать Wear OS, с установленной поверх оболочкой MIUI для носимой электроники.
По словам Xiaomi, ее специалисты сумели создать новую открытую экосистему для “умных” часов, благодаря которой как пользователи, так и разработчики смогут насладиться максимальной свободой и удобством. Также по словам самой компании, в ее стенах очень долгое время размышляли, какой именно должна быть оболочка, чтобы удовлетворить запросы ее пользователей. В конечном итоге было принято решение “перенести” одну из популярнейших прошивок MIUI на носимую электронику, сохранив при этом удобство использования.
Напомним, что первым устройством, которое будет работать на базе новой MIUI For Watch станут “умные” часы Xiaomi — Xiaomi Mi Watch, анонс которых должен состояться уже 5 ноября.