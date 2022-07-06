Xiaomi показала своего робопса вживую

Но вот, в честь своего 8-летнего присутствия на рынке Индии, компания привезла четвероногого помощника в страну. Xiaomi продемонстрировала его и то, что он умеет в нескольких фирменных магазинах Mi Home: в Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи и Ахмадабаде.

Напомним, что одной из отличительных черт робота является его открытый исходный код. Вместе с тем в основу устройства лёг миниатюрный суперкомпьютер Jetson Xavier NX AI. Оно также имеет SSD-накопитель на 128 ГБ.