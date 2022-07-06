Xiaomi показала своего робопса вживую

Xiaomi показала своего робопса вживуюПотрогать его можно будет в нескольких фирменных магазинах бренда
Но вот, в честь своего 8-летнего присутствия на рынке Индии, компания привезла четвероногого помощника в страну. Xiaomi продемонстрировала его и то, что он умеет в нескольких фирменных магазинах Mi Home: в Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи и Ахмадабаде.
Напомним, что одной из отличительных черт робота является его открытый исходный код. Вместе с тем в основу устройства лёг миниатюрный суперкомпьютер Jetson Xavier NX AI. Оно также имеет SSD-накопитель на 128 ГБ.
Перемещаться роботу в пространстве помогает система из 11 высокоточных датчиков. Они обеспечивают мгновенную обратную связь, что делает CyberDog крайне манёвренным и легкоадаптирующимся к сложной местности.
На данный момент нет точной информации, как скоро и по какой цене Xiaomi будет готова продавать новинку на глобальном рынке.