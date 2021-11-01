Xiaomi показала свой дешевый аналог Apple Watch

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Xiaomi показала свой дешевый аналог Apple WatchXiaomi Hey Plus Watch
Китайская компания Xiaomi опубликовала на своей фирменной краудфандинговой платформе новые “умные” часы, которые внешне напоминают Apple Watch. Новинку назвали Xiaomi Hey Plus Watch.
Так, техногигант открыл сбор средств для реализации часов, оснащенных 1,78-дюймовым AMOLED Super Retina экраном с высокой плотностью пикселей. Вес устройства составляет всего 38 граммов, а выполнено оно из алюминиевого сплава.
Что интересно, часы способны работать от одного заряда в обычном режиме порядка 29 дней. В то же время, при работе в режиме интенсивного использования автономность падает всего на 8 дней. Xiaomi Hey Plus Watch способны выявлять уровень кислорода в крови, определять сердцебиение, мониторить сон и показывать уведомления из приложений. Сейчас часы можно купить за 62 доллара. Однако стоит отметить, что поставки начнутся лишь 13 декабря 2021 года.
Источник: gizchina