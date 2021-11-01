Xiaomi показала свой дешевый аналог Apple Watch

Что интересно, часы способны работать от одного заряда в обычном режиме порядка 29 дней. В то же время, при работе в режиме интенсивного использования автономность падает всего на 8 дней. Xiaomi Hey Plus Watch способны выявлять уровень кислорода в крови, определять сердцебиение, мониторить сон и показывать уведомления из приложений. Сейчас часы можно купить за 62 доллара. Однако стоит отметить, что поставки начнутся лишь 13 декабря 2021 года.