Xiaomi похвасталась успехами за III квартал 2023 года

Компания сообщила о доходах в размере 70.89 млрд юаней, что на 0.6% больше, чем было предсказано аналитиками. Это также отмечает увеличение на 182.9% по сравнению с прошлым годом, с чистой прибылью в 59.9 млрд юаней.

Особенно впечатляет рост в сегменте смартфонов, где доходы составили 41.6 млрд юаней. Xiaomi сообщает о глобальных поставках смартфонов в размере 41.8 млн единиц, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом и на 27% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, доходы от IoT и потребительских продуктов увеличились на 8.5%, достигнув 20.67 млрд юаней. Сегмент интернет-услуг также показал рост на 9.7%, с доходами в 7.76 млрд юаней.

Xiaomi подчеркивает, что количество подключенных к AIoT платформе устройств достигло 699 млн, что на 25.2% больше, чем в прошлом году.