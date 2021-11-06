Xiaomi понадобилось всего несколько дней для продажи товаров на 1,5 миллиарда долларов

Несмотря на то, что основной день распродажи наступит лишь через 5 дней, Xiaomi уже отчиталась о том, что за последние 5 дней ей удалось продать товаров на 1,56 млрд долларов. Более того, по данным магазина Jingdong, смартфоны именно этого китайского бренда на данный момент являются самыми продаваемым.

С комментарием по поводу этого события уже выступил президент Xiaomi Group China Лу Вейбинг. По его словам, несмотря на успех онлайн-продаж, компания всё равно продолжит уделять огромное внимание своей розничной сети.

Напомним, что ранее стало известно, что в том числе за счёт них Xiaomi намерена опередить Samsung и Apple в ближайшие пару лет.