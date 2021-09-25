Xiaomi пообещала в своих новых беспроводных наушниках звук лучше, чем в большинстве проводных аналогах

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Xiaomi пообещала в своих новых беспроводных наушниках звук лучше, чем в большинстве проводных аналогахБудем надеяться, компания нас не обманула
Не прошло и суток, как Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 3 Pro, а уже сейчас китайский бренд поделился интересными подробностями об устройстве.
Если вчера мы узнали название девайса, а также то, как он будет выглядеть, сегодня нам стали известны подробности о «внутренних» особенностях наушников. Xiaomi рассказала, что в них ей удалось добиться качественного звука уровня Hi-Fi, передаёт ITHome.
Важно понимать, что подобные заявления — очень серьёзное дело. Даже в мире проводных наушников немногие могут похвастаться чем-то схожим, а тут речь идёт о TWS-варианте.
Насколько реалистично внедрение Hi-Fi звучания в новые Mi True Wireless Earphones 3 Pro, узнаем чуть позже. Судя по тизер-постеру девайса, его анонс состоится уже 27 сентября 2021 года.